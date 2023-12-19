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Экс-госсекретарь Франции: Вопрос сокращения выбросов парниковых газов может быть решен на COP29 в Баку

Экс-госсекретарь Франции: Вопрос сокращения выбросов парниковых газов может быть решен на COP29 в Баку Вопрос сокращения выбросов парниковых газов может быть решен на COP29 в Баку.
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 17:52
Экс-госсекретарь Франции: Вопрос сокращения выбросов парниковых газов может быть решен на COP29 в Баку

Вопрос сокращения выбросов парниковых газов может быть решен на COP29 в Баку.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал бывший госсекретарь Франции, бывший министр окружающей среды, исполнительный координатор конференции ООН по устойчивому развитию Брис Лалонд.

"Азербайджан может сыграть решающую роль в принятии неотложных решений во имя защиты планеты", - сказал он.

Лалонд отметил, что возлагает большие надежды на конференцию COP29, которая состоится в Баку в следующем году.

"Все государства должны объединиться и добиться сокращения выбросов парниковых газов. Этот вопрос может найти решение на COP29 В Баку в 2024 году. Мы возлагаем большие надежды на то, что Азербайджан сыграет важную роль в этом вопросе", - сказал он.

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Версия на английском языке Former French secretary of state: Issue of reducing greenhouse gas emissions can be resolved at COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке Fransanın sabiq dövlət katibi: "İstixana qazlarının azaldılması məsələsi Bakıda keçiriləcək COP29-da həllini tapa bilər"

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