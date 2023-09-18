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Экс-глава правительства Кыргызстана: Конференция по пропавшим без вести - очень своевременна и необходима

Экс-глава правительства Кыргызстана: Конференция по пропавшим без вести - очень своевременна и необходима Данная конференция в Баку является очень своевременной и необходимой.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 11:41
Экс-глава правительства Кыргызстана: Конференция по пропавшим без вести - очень своевременна и необходима

Конференция по пропавшим без вести в Азербайджане, в котором на сегодняшний день все еще остается невыясненной судьба почти 4 тысяч граждан, является очень своевременной и необходимой.

Как передает Report, об этом сказал бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев на международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести", которая открылась сегодня в Баку.

"Данная конференция в Баку является очень своевременной и необходимой. Сегодня необходимо сосредоточиться на повышении осведомленности в этом вопросе, перенять наилучшую мировую практику, понять, как сделать диалог и обсуждения в этом вопросе устойчивым, чтобы добиться результата", - сказал он.

По его словам, сегодня в этой конференции участвуют люди, которые обладают всем солидным опытом в данном вопросе.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по этому вопросу, чтобы оказать помощь азербайджанскому народу и семьям узнать о судьбе пропавших без вести.

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Версия на азербайджанском языке Comart Otorbayev: “İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı dialoq və müzakirələr davamlı olmalıdır"
Версия на английском языке Kyrgyzstan's ex-PM: Conference on missing persons - very timely and necessary

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