Экс-глава правительства Бельгии: Просветительскую работу в области климата нужно усилить

Необходимо усилить просветительскую работу в области борьбы с изменением климата.

Необходимо усилить просветительскую работу в области борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерме заявил на пятой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, одним из ключевых моментов для борьбы с изменением климата является увеличение финансирования: "Время работает против нас. Поэтому необходимо принять срочные меры. Страны мира уже столкнулись с новыми вызовами, проблемами. Расходы стран на оборону растут".

Экс-глава правительства отметил, что в различных странах существуют разные точки зрения у людей относительно изменения климата и защиты окружающей среды.