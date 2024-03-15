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Экс-глава правительства Бельгии: Просветительскую работу в области климата нужно усилить

Экс-глава правительства Бельгии: Просветительскую работу в области климата нужно усилить Необходимо усилить просветительскую работу в области борьбы с изменением климата.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 13:22
Экс-глава правительства Бельгии: Просветительскую работу в области климата нужно усилить

Необходимо усилить просветительскую работу в области борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерме заявил на пятой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, одним из ключевых моментов для борьбы с изменением климата является увеличение финансирования: "Время работает против нас. Поэтому необходимо принять срочные меры. Страны мира уже столкнулись с новыми вызовами, проблемами. Расходы стран на оборону растут".

Экс-глава правительства отметил, что в различных странах существуют разные точки зрения у людей относительно изменения климата и защиты окружающей среды.

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