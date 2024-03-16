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Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора

Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора В своем выступлении на церемонии инаугурации президент Азербайджана Ильхам Алиев дал очень четкие месседжи о ситуации на Южном Кавказе, в том числе об отношениях с Арменией.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 17:04
Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора

В своем выступлении на церемонии инаугурации президент Азербайджана Ильхам Алиев дал очень четкие месседжи о ситуации на Южном Кавказе, в том числе об отношениях с Арменией.

Об этом заявил Report бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Дипломат сказал, что, чем скорее будет подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, тем лучше.

"Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора. Это серьезный вопрос, особенно для официального Еревана. Открытие Зангезурского коридора принесет выгоду всему региону, в том числе Армении”, - отметил он.

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Версия на английском языке Former Uzbek FM: 'One of the components of the peace agreement is the opening of the Zangazur Corridor'
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın keçmiş XİN başçısı: Sülh sazişinin komponentlərindən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır

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