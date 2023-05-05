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Экс-глава МИД: Гейдар Алиев сыграл большую роль в сохранении Грузией независимости

Экс-глава МИД: Гейдар Алиев сыграл большую роль в сохранении Грузией независимости В 1990-е годы гениальность Гейдара Алиева сыграла очень важную роль в сохранении независимости Грузии.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 11:32
Экс-глава МИД: Гейдар Алиев сыграл большую роль в сохранении Грузией независимости

В 1990-е годы гениальность Гейдара Алиева сыграла очень важную роль в сохранении независимости Грузии.

Как сообщает Report, об этом бывший министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе сказал на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева", открывшейся сегодня в Баку.

По словам экс-министра, Гейдар Алиев сыграл также важную роль в формировании независимости Грузии: "Как отмечал экс-президент Эдуард Шеварнадзе, в 90-ые годы гениальность Гейдара Алиева сыграла очень важную роль в сохранении независимости Грузии.

Гейдар Алиев очень важная личность для Грузии. Мы никогда его не забудем. Вовлекая Грузию в энергетические проекты, Гейдар Алиев способствовал тому, чтобы наша страна получала большие выгоды. Сегодняшняя независимая Грузия никогда не забудет того, что Гейдар Алиев сделал для нашей страны", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Sabiq XİN başçısı: "Gürcüstanın müstəqilliyinin itirilməməsində Heydər Əliyev dühasının çox böyük önəmi olub"

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