Экс-глава МИД: Гейдар Алиев сыграл большую роль в сохранении Грузией независимости

В 1990-е годы гениальность Гейдара Алиева сыграла очень важную роль в сохранении независимости Грузии.

В 1990-е годы гениальность Гейдара Алиева сыграла очень важную роль в сохранении независимости Грузии.

Как сообщает Report, об этом бывший министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе сказал на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева", открывшейся сегодня в Баку.

По словам экс-министра, Гейдар Алиев сыграл также важную роль в формировании независимости Грузии: "Как отмечал экс-президент Эдуард Шеварнадзе, в 90-ые годы гениальность Гейдара Алиева сыграла очень важную роль в сохранении независимости Грузии.

Гейдар Алиев очень важная личность для Грузии. Мы никогда его не забудем. Вовлекая Грузию в энергетические проекты, Гейдар Алиев способствовал тому, чтобы наша страна получала большие выгоды. Сегодняшняя независимая Грузия никогда не забудет того, что Гейдар Алиев сделал для нашей страны", - отметил он.