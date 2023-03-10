Экс-глава МИД Болгарии: Азербайджан для нас стабильный и надежный партнер

Азербайджан - стабильный и надежный партнер для Болгарии и Европы.

Азербайджан - стабильный и надежный партнер для Болгарии и Европы.

Как сообщает Report, об этом экс-министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева сказала на панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в зоне Евразии" в рамках X Глобального Бакинского форума.

Экс-министр отметила о важности изучения планов Азербайджана на будущее: "Азербайджан инвестирует не только в нефть и газ, но также вкладывает большие инвестиции в возобновляемую энергию. Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Болгарией дает хорошие результаты".