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Экс-глава МИД Болгарии: Азербайджан для нас стабильный и надежный партнер

Экс-глава МИД Болгарии: Азербайджан для нас стабильный и надежный партнер Азербайджан - стабильный и надежный партнер для Болгарии и Европы.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 15:55
Экс-глава МИД Болгарии: Азербайджан для нас стабильный и надежный партнер

Азербайджан - стабильный и надежный партнер для Болгарии и Европы.

Как сообщает Report, об этом экс-министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева сказала на панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в зоне Евразии" в рамках X Глобального Бакинского форума.

Экс-министр отметила о важности изучения планов Азербайджана на будущее: "Азербайджан инвестирует не только в нефть и газ, но также вкладывает большие инвестиции в возобновляемую энергию. Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Болгарией дает хорошие результаты".

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Версия на английском языке Former Bulgarian FM: Azerbaijan - stable and reliable partner
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın sabiq XİN başçısı: “Azərbaycan bizim üçün dayanıqlı və etibarlı tərəfdaşdır”

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