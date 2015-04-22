Экс-глава МИД Афганистана приедет в Азербайджан

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Экс-глава МИД Афганистана Рангин Дадфар Спанта приедет в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, целью визита является участие в III Глобальном форуме открытых обществ, организуемом в рамках сотрудничества Международного центра Низами Гянджеви и Мадридского клуба.

Отметим, что бывший министр совершит визит в Азербайджан вместе с экс-президентом страны Хамидом Карзаем.

Рангин Дадфар Спанта был министром иностранных дел Афганистана в период с 2006 по 2010 год.