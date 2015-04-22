 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экс-глава МИД Афганистана приедет в Азербайджан

    ​Бывший министр совершит визит в Азербайджан вместе с экс-президентом страны

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Экс-глава МИД Афганистана Рангин Дадфар Спанта приедет в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, целью визита является участие в III Глобальном форуме открытых обществ, организуемом в рамках сотрудничества Международного центра Низами Гянджеви и Мадридского клуба.

    Отметим, что бывший министр совершит визит в Азербайджан вместе с экс-президентом страны Хамидом Карзаем.

    Рангин Дадфар Спанта был министром иностранных дел Афганистана в период с 2006 по 2010 год.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi