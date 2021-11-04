Экс-глава Хорватии поздравила президента Ильхама Алиева с установлением мира в регионе

"Кризис пандемии повлиял и на олимпийское движение. Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами. Нам необходима глобальная солидарность. Единство и мир могут устранить политическую, экономическую и гуманитарную поляризацию".
Как сообщает Report, об этом заявила экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на церемонии открытия VIII Глобального Бакинского форума.
Выразив благодарность президенту Азербайджана за гостеприимство, Колинда Грабар-Китарович передала главе государства поздравления по случаю установления мира в регионе.