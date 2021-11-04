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Экс-глава Хорватии поздравила президента Ильхама Алиева с установлением мира в регионе

Экс-глава Хорватии поздравила президента Ильхама Алиева с установлением мира в регионе 14:00 "Кризис пандемии повлиял и на олимпийское движение. Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами. Нам необходима глобальная солидарность. Единство и мир могут устранить политическую, экономическую и гуманитарную поляриза
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 14:34
Экс-глава Хорватии поздравила президента Ильхама Алиева с установлением мира в регионе

"Кризис пандемии повлиял и на олимпийское движение. Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами. Нам необходима глобальная солидарность. Единство и мир могут устранить политическую, экономическую и гуманитарную поляризацию".

Как сообщает Report, об этом заявила экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на церемонии открытия VIII Глобального Бакинского форума.

Выразив благодарность президенту Азербайджана за гостеприимство, Колинда Грабар-Китарович передала главе государства поздравления по случаю установления мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın keçmiş rəhbəri regionda sülhün bərqərar olmasına görə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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