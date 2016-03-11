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    Экс-глава Беларуси: Решение нагорно-карабахского конфликта возможно лишь путем переговоров

    Это должно решить все вопросы, которые вам навязаны извне агрессией

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Решение нагорно-карабахского конфликта возможно лишь путем переговоров".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам экс-глава Беларуси Станислав Шушкевич, принимающий участие в IV Глобальном Бакинском форуме. 

    "Я вижу со стороны Азербайджана наличие чувства достоинства и нежелания работать методами, которые приводят к насилию",  - заявил Шушкевич. 

    "Мне кажется это должно принести успех и решить все вопросы, которые вам навязаны извне агрессией", - добавил он.

    С.Шушкевич также затронул перспективы решения конфликта на Донбассе. По его словам, Украина выбрала ординарный выход - "агрессии надо противостоять, но нельзя вступать в войну с Россией, надо находить другой выход".

    С.Шушкевич добавил, что сегодня Европа принимает очень много правильных и нужных деклараций, но "этим ограничиваться не стоит".

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