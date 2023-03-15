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Экс-генсек ОИС: Азербайджан – единственная страна исламского мира, освободившая свои оккупированные территории

Экс-генсек ОИС: Азербайджан – единственная страна исламского мира, освободившая свои оккупированные территории "Азербайджан – единственная страна в исламском мире, освободившая свои оккупированные территории".
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 12:34
Экс-генсек ОИС: Азербайджан – единственная страна исламского мира, освободившая свои оккупированные территории

"Азербайджан – единственная страна в исламском мире, освободившая свои оккупированные территории".

Как сообщает Report об этом журналистам в Баку заявил бывший генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Экмеледдин Ихсаноглу.

Он отметил, что исламофобия – это угроза, беспокоящая весь исламский мир и человечество: "Подобное отношение Запада к исламскому миру не ново. Однако, в последние годы с развитием коммуникаций это явление привлекает больше внимания. Конференция в Баку создала благоприятные условия для обсуждения проблемы на академическом уровне".

Экс-генсек подчеркнул, что исламофобия проявляется в каждой стране по-разному: "В то время как к событиям в Карабахе необходимо было подходить как к проблеме, связанной с территориальной целостностью, к сожалению, во многих случаях ее воспринимали в христианско-мусульманском формате".

Э.Ихсаноглу отметил, что одним из ярчайших проявлений исламофобии является разрушение, осквернение мечетей на азербайджанских землях в течение 30-летней оккупации: "Отрадно, что Азербайджан в результате 44-дневной Отечественной войны положил конец этой оккупации, и тем самым прекратились акты вандализма против нашей истории и культуры".

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Версия на английском языке Former OIC secretary-general: Azerbaijan is only country in Islamic world that liberated its occupied lands
Версия на азербайджанском языке İƏT-in keçmiş baş katibi: "Azərbaycan islam dünyasında işğal olunan torpağını azad edən tək ölkədir"

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