Экс-депутат парламента Люксембурга: Международное право и справедливость на стороне Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Интервью Report с бывшим членом Палаты депутатов Люксембурга, правоведом Жаком Ивом Хенкесом.

- Как вы оцениваете текущий уровень взаимоотношений между Азербайджаном и ЕС, в частности и с Великим Герцогством Люксембург, по всем направлениям?

Азербайджан является ключевым партнером ЕС, а также Люксембурга. Около 50% нашей торговли приходится на страны-члены ЕС. За период независимости Европейский союз инвестировал в экономику Азербайджана более 20 миллиардов. Это говорит о наличии хорошего инвестиционного климата.

Европейские компании готовы вкладывать большие деньги для поддержки экономики. В то же время мы активно развиваем наши двусторонние отношения со странами-членами. Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве с девятью странами-членами ЕС. Это означает, что одна треть государств-членов Европейского Союза рассматривает Азербайджан как стратегического партнера.

Я рад видеть, что власти Азербайджана решительно и позитивно относятся к видению Союза, изложенному в его Европейской политике соседства.

Азербайджану придется активизировать свою работу по вступлению в ВТО, что является предварительным условием для дальнейшего продвижения наших торговых отношений, в конечном итоге создав Глубокую и Всеобъемлющую Зону Свободной Торговли.

В настоящее время Азербайджан идет по пути, ведущему к экономическому развитию, и таким образом, чтобы заложить основы для повышения благосостояния граждан Азербайджана. С каждым годом экономические показатели становятся все лучше благодаря общенациональному лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, который вносит свой вклад в эти выдающиеся результаты и продолжает работу, начатую его отцом Гейдаром Алиевым.

- В эти последние дни некоторые круги Европы, а также европейские организации делают предвзятые заявления против Азербайджана. Как вы думаете, кто является источником подобных заявлений? В целом, каковы ваши предложения по развитию отношений в сфере политики? Какова роль азербайджанцев, живущих в Европе?

Во всех демократических странах, в том числе в Азербайджане, оппозиционные партии критикуют правительство. Некоторые страны, как и Азербайджан, имеют разные политические взгляды, поэтому дискуссии часто бывают тяжелыми.

Армения и ее союзники, т. е., несколько стран и организаций критикуют Азербайджан. Но они избегают дискуссий по нагорно-карабахскому конфликту. Один миллион человек страдает от оккупации своих земель агрессорами. Международное право и справедливость на стороне Азербайджана.

Но затягивание нынешней ситуации может привести к «свершившемуся факту», который серьезно навредит мирному процессу. Поэтому я надеюсь, что дипломатические усилия будут плодотворными, и что Организация Объединенных Наций сумеет помочь в роли посредника в урегулировании конфликта.

Я также уверен, что правительство Люксембурга также захочет оказать вам всю необходимую поддержку для достижения мирного соглашения.

Чтобы позитивно развивать политические отношения, я считаю, что визиты парламентских делегаций между Люксембургом, а также других европейских парламентов и Азербайджаном важны для улучшения отношений и достижения лучшего понимания.

Конгресс Азербайджанцев Европы и его президент господин Гасымов инициировали непосредственные отношения с европейской политической элитой.

Г-н Гасымов и я организовали встречу на высшем уровне в январе 2017-го года с Палатой Депутатов Люксембурга и историческую встречу между главой азербайджано-люксембургской группы дружбы Эльмирой Ахундовой и начальником Палаты депутатов Люксембурга Марсом Ду Бартоломео. Это была первая встреча депутатов парламента Азербайджана и парламента Люксембурга за последние 25 лет. В рамках визита, организованного КАЕ в октябре 2017 года, я вместе с делегацией приехал в Баку.

Во время этих встреч были обсуждены и прояснены точки зрения критиков Азербайджана. в этом отношении очень полезной была встреча между г-ном Гасымовым и г-ном Лораном Мосаром, вице-президентом Люксембургского парламента.

КАЕ провела Международную Брюссельскую конференцию против сепаратизма в ноябре 2017 года. Во время этой конференции мы с г-ном Гасымовым сделали четкие публичные заявления против сепаратизма.

Этот диалог между президентом КАЕ и политическими представителями Люксембурга должен быть продолжен для укрепления политического взаимопонимания и экономического сотрудничества.

- Что вы можете сказать о деятельности азербайджанцев, проживающих в Европе? Как вы видите интеграцию азербайджанцев в административные и политические, а также выборные органы европейских стран? Как азербайджанцы ассимилируются в европейском обществе?

Азербайджанцы, живущие в Европе, очень активны с деловой точки зрения. Например, в Люксембурге Торгово-промышленная палата Люксембург-Азербайджан обеспечивает важной информацией для улучшения отношений и деловой активности.

Политическая интеграция может быть реализована с использованием возможности получить двойное гражданство и соответственно, получив после этого право голоса.

Агентства Люксембурга по Приему и Интеграции- это административное правительственное агентств, которому доверено осуществление политики интеграции иностранцев в Люксембурге. Комитет по Связям с Ассоциациями Иностранцев является платформой для этих ассоциаций, которая стремится обеспечить равные права для всех жителей. Они организуют, среди прочего, межкультурные мероприятия, мероприятия по распространению информации, социальных и культурных проектов. Международное событие "Bazar" позволяет рекламировать и продавать продукцию на 100% произведенную в Азербайджане.

Все это важно с человеческой точки зрения для улучшения человеческих и экономических отношений между азербайджанцами, проживающими в Люксембурге и его другими жителями. Количество выходцев из Азербайджана в Люксембурге растет, это значит, что они хорошо ассимилируются в Люксембурге.

С другой стороны, в этом году будет отмечаться 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики, и 2018-ый год указом президента Ильхама Алиева был объявлен Годом Демократической Республики. Конгресс Азербайджанцев Европы вместе с Государственным Комитетом по Делам с Диаспорой Азербайджана организовал план действий, согласно которому эта замечательная дата будет отмечена в разных европейских странах в широком масштабе.