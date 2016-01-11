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    Посол: Экономическое сотрудничество Румынии и Азербайджана развивается ускоренными темпами

    Для Румынии важно развивать отношения с Азербайджаном и в сфере торговли, промышленности, экономики и культуры

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Румынией существуют очень хорошие связи.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану.

    По его словам, экономическое сотрудничество между странами развивается ускоренными темпами. Он отметил, что в 2014 году был зафиксирован большой рост в торговле: "За 11 месяцев прошлого года мы зарегистрировали 9%-ый  рост. То есть, мы ожидаем максимальный рост в 2015 году. Этот год будет успешным в двусторонних отношениях. Так как у нас есть общие интересы".

    Посол отметил, что между странами сложился и политический диалог на высоком уровне. И для Румынии  важно развивать отношения с Азербайджаном и в сфере торговли, промышленности, экономики и культуры. 

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