Посол: Экономическое сотрудничество Румынии и Азербайджана развивается ускоренными темпами

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Румынией существуют очень хорошие связи.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану.

По его словам, экономическое сотрудничество между странами развивается ускоренными темпами. Он отметил, что в 2014 году был зафиксирован большой рост в торговле: "За 11 месяцев прошлого года мы зарегистрировали 9%-ый рост. То есть, мы ожидаем максимальный рост в 2015 году. Этот год будет успешным в двусторонних отношениях. Так как у нас есть общие интересы".

Посол отметил, что между странами сложился и политический диалог на высоком уровне. И для Румынии важно развивать отношения с Азербайджаном и в сфере торговли, промышленности, экономики и культуры.