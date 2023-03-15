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Экмеледдин Ихсаноглу: Исламофобия - серьезная угроза для мира

Экмеледдин Ихсаноглу: Исламофобия - серьезная угроза для мира Необходимо предпринять определенные шаги, занять открытую позицию в борьбе с исламофобией.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 10:26
Экмеледдин Ихсаноглу: Исламофобия - серьезная угроза для мира

Необходимо предпринять определенные шаги, занять открытую позицию в борьбе с исламофобией.

Как передает Report, об этом бывший генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу заявил на проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

По его словам, исламофобия является серьезной угрозой для мира сегодня. В сравнении с прошлыми годами на сегодняшний день особенно заметно манипулирование в связи с исламом, политизация исламофобии, создание легальных рамок, институционализация и конституционализация исламофобии.

"Мы полны решимости бороться с исламофобией, двигаться от конфронтации к сотрудничеству. Мы должны убедить Запад, что мусульмане не пытаются изменить Европу, изменить ценности, ответить на эти заявления популистов и устранить эту озабоченность", - добавил Экмеледдин Ихсаноглу.

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Версия на азербайджанском языке Ekmələddin İhsanoğlu: “İslamofobiya dünya üçün ciddi təhlükədir”
Версия на английском языке Ekmeleddin Ihsanoglu: Islamophobia is serious global threat

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