Эка Ткешелашвили: Есть надежда достичь мира в регионе Южного Кавказа

Есть надежда достичь мира в регионе Южного Кавказа.

Есть надежда достичь мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили заявила, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме на панельных обсуждениях "Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция".

"Необходимо рассматривать вопросы стабильности и развития Южного Кавказа. Сейчас мы видим много экономических изменений.

И можем начать выдвигать более крупные региональные инициативы. То что сейчас есть - это надежда, что сможем прийти к миру в регионе", - заявила она.

Говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Ткешклашвили отметила, что Грузия заявила о готовности к проведению трехсторонних переговоров, и Азербайджан выразил готовность к этому.

"Отношения между народами региона также очень важны. И хоть это и сложно, потому что основные вопросы еще не решены. Попытки взаимодействия также очень важны", - заявила она.