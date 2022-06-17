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Эка Ткешелашвили: Есть надежда достичь мира в регионе Южного Кавказа

Эка Ткешелашвили: Есть надежда достичь мира в регионе Южного Кавказа Есть надежда достичь мира в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 13:46
Эка Ткешелашвили: Есть надежда достичь мира в регионе Южного Кавказа

Есть надежда достичь мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили заявила, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме на панельных обсуждениях "Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция".

"Необходимо рассматривать вопросы стабильности и развития Южного Кавказа. Сейчас мы видим много экономических изменений.
И можем начать выдвигать более крупные региональные инициативы. То что сейчас есть - это надежда, что сможем прийти к миру в регионе", - заявила она.

Говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Ткешклашвили отметила, что Грузия заявила о готовности к проведению трехсторонних переговоров, и Азербайджан выразил готовность к этому.

"Отношения между народами региона также очень важны. И хоть это и сложно, потому что основные вопросы еще не решены. Попытки взаимодействия также очень важны", - заявила она.

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