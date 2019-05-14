Глава Еврокомиссии: Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС позволит еще больше укрепить наши отношения

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"Мы начали переговоры по новому соглашению с Азербайджаном, которое позволит нам еще больше укрепить наши отношения".

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер на открытии конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство" в Брюсселе.

Юнкер напомнил, что ЕС уже подписал соглашения по ассоциации с тремя странами "Восточного партнерства", с ними было подписано соглашение о безвизовом режиме: "Мы стремимся к сближению со странами "Восточного партнерства" Мы подписали амбициозное соглашение об ассоциации с тремя странами, соглашение о свободной торговле. ЕС не принуждает ни одну страну к выбору. Мы не требуем, чтобы Армения или другие партнеры, вставали между выбором. Мы понимаем, что каждая страна сама делает свой выбор", - заявил глава Еврокомиссии.