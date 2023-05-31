Эйтан Янароджаг: Израиль всегда выступает за территориальную целостность Азербайджана

Израиль внесет свой вклад в Азербайджан, особенно своими технологиями в ирригации, сельском хозяйстве и военной сфере.

Израиль вносит свой вклад в развитие сотрудничества с Азербайджаном, делясь своими технологиями в ирригации, сельском хозяйстве и обороне.

Об этом Report заявил профессор Тель-Авивского университета Эйтан Янароджаг.

Он отметил, что Израиль всегда выступает за территориальную целостность Азербайджана. "Мы знаем, что Армения стала государством-сателлитом Ирана. По этой причине наши интересы чуть ли не диктуют нам дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном",- сказал Янароджаг.

По его словам, нормализация отношений между Израилем и Турцией также обеспечит сохранение ритма сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. "На мой взгляд, Азербайджан с его особым положением выступит общим звеном, которое может сблизить Израиль и Турцию. И Израиль, и Турция, и Азербайджан выиграют от этого союза. И всем известно, кому будет мешать это трехстороннее сотрудничество- Ирану и Армении",- считает профессор.

Напомним, 30 мая президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.