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Эйтан Янароджаг: Израиль всегда выступает за территориальную целостность Азербайджана

Эйтан Янароджаг: Израиль всегда выступает за территориальную целостность Азербайджана Израиль внесет свой вклад в Азербайджан, особенно своими технологиями в ирригации, сельском хозяйстве и военной сфере.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 13:34
Эйтан Янароджаг: Израиль всегда выступает за территориальную целостность Азербайджана

Израиль вносит свой вклад в развитие сотрудничества с Азербайджаном, делясь своими технологиями в ирригации, сельском хозяйстве и обороне.

Об этом Report заявил профессор Тель-Авивского университета Эйтан Янароджаг.

Он отметил, что Израиль всегда выступает за территориальную целостность Азербайджана. "Мы знаем, что Армения стала государством-сателлитом Ирана. По этой причине наши интересы чуть ли не диктуют нам дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном",- сказал Янароджаг.

По его словам, нормализация отношений между Израилем и Турцией также обеспечит сохранение ритма сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. "На мой взгляд, Азербайджан с его особым положением выступит общим звеном, которое может сблизить Израиль и Турцию. И Израиль, и Турция, и Азербайджан выиграют от этого союза. И всем известно, кому будет мешать это трехстороннее сотрудничество- Ирану и Армении",- считает профессор.

Напомним, 30 мая президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.

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