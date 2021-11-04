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Эхуд Барак: Единственный способ защиты от пандемии - это вакцинация

Эхуд Барак: Единственный способ защиты от пандемии - это вакцинация "Ранее мы думали, что при пандемии разработка вакцин займёт года, но теперь мы можем видеть, что в течение года вакцина была разработана и начато ее использование по всему миру".
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 16:47
Эхуд Барак: Единственный способ защиты от пандемии - это вакцинация
Эхуд Барак

"Ранее мы думали, что при пандемии разработка вакцин займёт года, но теперь мы можем видеть, что в течение года вакцина была разработана и начато ее использование по всему миру".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, выступая на панельном заседании "Новая мировая экономика" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

"Я уверен, что единственный способ защиты от пандемии - это вакцинация, и равное и справедливое распределение вакцин среди всех стран", - заявил Эхуд Барак.

Еще одним вызовом современности он назвал климатические изменения, отметив важность участия в данной "войне за климат" молодежи.

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Версия на азербайджанском языке Ehud Barak: "Pandemiyadan qorunmağın yeganə yolu peyvəndlənmədir"
Версия на английском языке Ehud Barak: Vaccination - only way of protecting from pandemic

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