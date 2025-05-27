Египетский ученый: Бездумный подход к исламскому наследию ведет к искаженному восприятию религии

Египетский ученый: Бездумный подход к исламскому наследию ведет к искаженному восприятию религии

Бездумный и бессистемный подход к исламскому наследию ведет к искаженному восприятию религии.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Высшего совета по исламским делам Египта Мохаммед Абдель Рахим Аль-Байуми на панельной сессии в рамках конференции по исламофобии в Баку.

По его словам, крайне важно сохранять наследие в методологической форме, но при этом необходимо сочетать технологические возможности и общечеловеческие ценности, чтобы это наследие помогало народам и обществам понимать друг друга и сосуществовать в разных уголках мира.

"Наша цель - использовать науку для ответа на глобальные изменения и реалии", - подчеркнул ученый.