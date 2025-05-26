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Египетский дипломат: Использование Ислама в политических интересах - серьезная угроза для мусульманских общин

Египетский дипломат: Использование Ислама в политических интересах - серьезная угроза для мусульманских общин Египетский дипломат: Использование Ислама в политических интересах - серьезная угроза для мусульманских общин
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 13:52
Египетский дипломат: Использование Ислама в политических интересах - серьезная угроза для мусульманских общин

Египетский дипломат Абдерахман Салахельдин назвал недопустимым использование Ислама в качестве инструмента в продвижении политических интересов, идеологии и государственного управления.

Как сообщает Report, об этом Салахельдин заявил на панельной дискуссии в рамках международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, данная тенденция представляет серьезную угрозу для мусульманских общин, а также приводит к искаженному восприятию Ислама в немусульманском мире.

Экс-посол отметил, что необходимо четко разграничивать религию и политику, особенно в странах, где мусульмане составляют меньшинство.

"Смешивая политику и религию, мы не только усугубляем напряженность, но и усиливаем предрассудки и дискриминацию в отношении всей мусульманской общины. Политизация Ислама лишь создаст неприятности для мусульман, проживающих в странах с немусульманским большинством", — подчеркнул дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Misirli diplomat: İslamdan siyasi maraqlar naminə istifadə müsəlman icmaları üçün ciddi təhdiddir

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