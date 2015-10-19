Египет поблагодарил Азербайджан за поддержку в ходе выборов непостоянных членов Совбеза ООН

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Египет поблагодарил Азербайджан за поддержку стране в ходе выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече временного поверенного в делах Египта в Азербайджане Хайтам Галала с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений, региональные вопросы.

Отметим, что Египет был избран непостоянным членом Совбеза ООН наряду с Сенегалом, Уругваем, Украиной и Японией в ходе выборов в октябре.

Азербайджан являлся непостоянным членом СБ ООН в 2012-2013 гг.