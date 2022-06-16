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Эфкан Ала: Шушинская декларация не направлена против какой-либо страны

Эфкан Ала: Шушинская декларация не направлена против какой-либо страны "В период после подписания Шушинской декларации были предприняты усилия по обеспечению мира, стабильности и безопасности не только в Карабахе, но и во всем регионе".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 13:44
Эфкан Ала: Шушинская декларация не направлена против какой-либо страны

"В период после подписания Шушинской декларации были предприняты усилия по обеспечению мира, стабильности и безопасности не только в Карабахе, но и во всем регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (ПСР), бывший министр внутренних дел Эфкан Ала на пресс-конференции в центральном офисе партии "Ени Азербайджан".

По его словам, ни одна страна не отреагировала негативно на проведенную после подписания декларации работу: "Декларация вошла в историю как дипломатическое достижение. Она ускорит процесс, связанный с обеспечением необходимых региону безопасности и стабильности. После принятия декларации в регионе началась определенная активность. Каждый шаг, предпринятый для достижения целей, изложенных в положениях Декларации, демонстрирует будущие достижения стран и не направлен против какой-либо страны".

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Версия на азербайджанском языке Efkan Ala: "Şuşa Bəyannaməsi hər hansı ölkənin əleyhinə deyil"

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