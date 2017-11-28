Эфиопия назначила в Азербайджан почетного консула

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Парвин Мирзазаде принял назначенного в Азербайджан почетного консула Федеративной Демократической Республики Эфиопия Джейхуна Вакил оглу Алекберова.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе встречи Д. Алекберов представил П. Мирзазаде патентный документ в связи с назначением почетным консулом.

Д. Алекберов отметил, что в период деятельности в качестве почетного консула приложит все усилия для развития дружбы, культурных и торгово-экономических связей между Азербайджаном и Эфиопией.

П. Мирзазаде, напомнив о визите в Эфиопию 8-10 ноября текущего года министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова и проведенных им плодотворных встречах с официальными кругами этой страны, отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами.

Начальник управления государственного протокола посол Парвин Мирзазаде пожелал почетному консулу Джейхуну Алекберову успехов в дальнейшей деятельности.