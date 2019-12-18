Ефим Пивовар: Вновь приеду в Баку на гуманитарный форум в январе

"Я считаю, что возраст - это только формальность, душой я совсем молод. Невзгоды, которые выпали на мою долю, я преодолел. Если появятся еще, я их тоже преодолею. Я с оптимизмом смотрю в будущее, особенно потому что у меня много друзей не только в России, но и в Азербайджане. Я это чувствую, знаю. Ощущаю это, когда приезжаю. И даже здесь вижу. А возраст - это, конечно, реальность, но я называю это 7:0 в мою пользу". Об этом российскому бюро Report заявил известный российский историк, Президент Российского государственного гуманитарного университета, заведующий кафедрой истории стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ефим Пивовар.

"В целом гуманитарное сотрудничество между нашими странами развивается очень успешно. Филиал МГУ в Баку - вообще образцовый. Его ректор, госпожа Пашаева работает блестяще. Есть очень хорошие программы с МГИМО и Дипломатической академией МИД РФ", - заявил Ефим Пивовар.

"С точки зрения совместных программ, мы очень много делаем. Есть Ассоциация российских и азербайджанских вузов, в Совет которой я вхожу. У нас есть программы по линии Общества российско-азербайджанской дружбы. Мы проводим целый ряд конференций, очень активно работаем с посольством Азербайджана в России. Очень много работаем с российским представительством Фонда Гейдара Алиева. Это тоже крайне важно, потому что они реализуют прекрасные проекты. Надо усиливать партнерские отношения между нашими странами", - отметил президент РГГУ, комментируя вопрос о гуманитарном сотрудничестве двух стран.

"Мы работаем с Азербайджанским государственным педагогическим университетом, с Бакинским славянским университетом, с Бакинским государственным университетом. Кстати, в БГУ мы проводили Первый Форум ректоров гуманитарных университетов стран СНГ. Скоро я вновь поеду в Баку. 23 января, там пройдет гуманитарный форум «Баку-Москва». Я уже получил приглашение от министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева. Это очень важно", - заключил Е.Пивовар.

Отметим, что в Москве состоялось мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею Президента РГГУ, члена-корреспондента РАН Ефима Пивовара. На мероприятии принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. В своем выступлении он рассказал о заслугах юбиляра в изучении истории России и постсоветских республик. Посол подчеркнул, что одна из фундаментальных работ Е. Пивовара посвящена Российско-азербайджанским отношениям конца XX - начала XXI века.

Преподавание в МГУ им. М.В. Ломоносова и РГГУ истории Азербайджана и азербайджанского языка также связано с именем Ефима Пивовара.