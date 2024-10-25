Эдмондо Чириелли: Резолюция Европарламента против Азербайджана полна исторических фальсификаций

Я с удивлением смотрю на резолюцию Европейского Парламента, направленную против Азербайджана.

Резолюция Европарламента против Азербайджана, принятая 24 октября, носит предвзятый характер, полна юридических и исторических фальсификаций.

Как передает Report со ссылкой на Agenzia Nova, об этом сказал заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли (Edmondo Cirielli).

"Я удивлен резолюции, принятой Европейским парламентом, направленной против Азербайджана. Именно Армения держала под оккупацией в течение тридцати лет не только Карабах, но и вдвое больше территории, населенные ранее только азербайджанцами. В том, что армяне покинули регион, виноват не Азербайджан, а, как свидетельствуют независимые доклады ООН, это произошло по решению местных армянских сепаратистов. Более 750 000 азербайджанцев были вынуждены бежать из региона из-за войны, развязанной Арменией под предлогом защиты армян, проживающих на международно признанной азербайджанской территории. Эти азербайджанцы до сих пор не могут вернуться на свои земли, потому что их города были разрушены, а территория остается сильно заминированной", - сказал замглавы МИД.

Он добавил, что на территории Армении нет вооруженных сил Азербайджана. "Резолюция, принятая Европарламентом, безусловно не содействует скорейшему подписанию мирного договора между двумя странами", - подчеркнул замминистра.

Чириелли отметил, что удивлен заявлениям о "зависимости от азербайджанского газа по трубопроводу ТАР", который, на самом деле, позволяет ЕС меньше зависеть от поставок российского газа.

"Обвинения в адрес Азербайджана в покупке российского газа противоречит международным ожиданиям. <…> В то же время умалчивается тот факт, что торговые отношения между Россией и Арменией выросли в 4 раза за последние два года именно из-за санкций, которые были наложены на РФ", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Европейский союз должен быть заинтересован в стабилизации ситуации на Южном Кавказе, занимая нейтральную и сбалансированную позицию, которая сближает две страны, а не усугубляет напряженность между ними.

Резюмируя, Э.Чириелли подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии и ЕС не только в энергетике и экономике, но и в политическом плане.

Кроме этого, замминистра подверг критике утверждения западных политиков о том, что конфликт между Азербайджаном и Арменией основан на религиозной почве.

"Грузия, несмотря на то, что является христианской страной, стратегический и логистический партнер Азербайджана. Это опровергает миф о том, что якобы [между Азербайджаном и Арменией] был религиозный конфликт", - заключил Чириелли.