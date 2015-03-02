Тюркская универсиада состоится в Турции в марте

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов рассказал о планах возглавляемой им организации на 2015 год. Как сообщает Report, в частности он сообщил, что 21 марта в Турции пройдет Тюркская универсиада, инициатором которой станет Совет сотрудничества тюркоязычных государств. В данном мероприятии примут участие 2500 спортсменов из многих стран мира. "Универсиада – не политическое мероприятие, что позволило нам пригласить к участию также спортсменов из Узбекистана, Туркменистана и других государств не членов, нашей организации", - отметил Р. Гасанов.

Во второй половине апреля в Стамбуле будет реализован проект, связанный со столетием победы при Чанаккале. "Данный проект будет представлен на рассмотрение стран-участниц Совета до 24 апреля, когда пройдут масштабные мероприятия в Чанаккале", - пояснил Р. Гасанов.

По его словам, Совет сотрудничества тюркоязычных государств – структура официально координирующая деятельность правительств четырех государств по 12 направлениям, одним из которых является сфера диаспоры.

Р. Гасанов отметил, что работа по созданию единых центров тюркской диаспоры также активно продолжается: "Как известно уже открыт центр в Украине, и на данный момент прилагаются усилия к задействованию еще трех центров: в Вашингтоне, Париже и Берлине, которые также откроются в течении ближайшего года".

Вместе с тем расширяются контакты Совета со структурами ЕС и России в направлении расширения регионального сотрудничества.

Касаясь темы принятия новых государств в состав организации, генсек отметил, что работа по привлечению Туркменистана в Совет продолжается. "Туркменистан, как известно, уже имеет статус наблюдателя в нашей организации. Что касается Узбекистана – то решение по данному вопросу за официальным Ташкентом. Мы желаем и надеемся на подключение узбекских коллег к работе нашей организации. Отрадным фактом является также желание Венгрии принять участие в работе Совета. Работа по вопросу членства Венгрии также ведется, и представители этой страны также примут участие в работе предстоящего саммита организации в Астане".