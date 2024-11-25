Эдгарс Скуя: Азербайджан и Латвия заинтересованы в масштабном экономическом сотрудничестве

Азербайджан является важным экономическим партнером Латвии, о чем свидетельствует значительный рост товарооборота между двумя странами за последние два года.

Азербайджан является важным экономическим партнером Латвии, о чем свидетельствует значительный рост товарооборота между двумя странами за последние два года.

Как передает Report, об этом посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя заявил на мероприятии, посвященном 106-ой годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Он отметил, что обе страны заинтересованы в масштабном экономическом сотрудничестве и увеличении товарооборота: "В следующем году мы планируем расширение сотрудничества во многих сферах экономики. Кроме того, у нас налажено активное сотрудничество между муниципалитетами, мы видим растущий интерес молодых азербайджанцев к обучению в Латвии. Позвольте мне выразить нашу признательность за прекрасное состояние латвийско-азербайджанских отношений. Я верю, что мы продолжим прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление наших отношений и углубление сотрудничества на благо наших народов", - добавил он.

Эдгарс Скуя подчеркнул, что в течение года состоялось множество политических и рабочих визитов, включая визит спикера и членов парламента Латвии, а также правительственных делегаций. "Мы вместе реализовали большое количество культурных проектов, как в Азербайджане, так и в Латвии", - сказал он.

Дипломат также не обошел вниманием высокий уровень организации климатической конференции COP29 в Баку. "Поскольку сегодня первый рабочий день после завершения климатической конференции COP29, хотел бы поздравить всех с успешными результатами этой очень важной миссии. Выражаю благодарность председательству COP29 и всем организаторам за профессиональное проведение столь значимого мероприятия и поздравляю с достигнутым соглашением", - сказал он.