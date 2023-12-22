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Эдел Тадаль: Потеря Францией военной мощи открывает новые возможности для Гвианы

Эдел Тадаль: Потеря Францией военной мощи открывает новые возможности для Гвианы Франция продолжает стремительно терять свою военную мощь, что в свою очередь является прекрасной возможностью для Французской Гвианы добиться независимости.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 12:41
Эдел Тадаль: Потеря Францией военной мощи открывает новые возможности для Гвианы

Франция продолжает стремительно терять свою военную мощь, что в свою очередь является прекрасной возможностью для Французской Гвианы добиться независимости.

Как передает Report, об этом член Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Эдел Тадаль заявил на проходящей в Баку международной конференции "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

По его словам, Франция лишила Гвиану независимости, а ее народ - права на свободную жизнь.

"Сегодня Франция продолжает политику культурной и религиозной колонизации в Гвиане. Мы должны объединиться, чтобы восстановить наши исторические и культурные ценности. Наша организация уже 30 лет ведет борьбу с колониализмом. Ситуацию затрудняет то, что молодежь из Гвианы участвует в военных действиях в рядах французской армии. Тем не менее, учитывая текущее ослабление военной мощи Франции, перед нами открывается отличная возможность добиться своей цели, стать независимыми", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Edel Tadal: “Fransanın hərbi gücünü itirməsi Qviana üçün yeni imkanlar açır”

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