Эбрахим Расул: Тенденции исламофобии усилились за последние 100 лет

Тенденции исламофобии особенно усилились за последние 100 лет.
Как сообщает Report, об этом бывший посол, основатель фонда "Мир для всех" Эбрахим Расул (Южная Африка) заявил на пленарной сессии в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".
"За последнее столетие мы наблюдаем усиление таких явлений, как расизм, исламофобия, ксенофобия. И стоит отметить, что у этих явлений есть неразрывная связь. Если борешься с одной из них, то можешь преодолеть и другую", - сказал он.
Эбрахим Расул также поблагодарил Азербайджан и правительство страны за организацию столь важного мероприятия.
В Баку сегодня проходит международная конференция на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году". Мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.
В ней принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.