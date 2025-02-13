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EAPCA выразила протест новому коалиционному правительству Бельгии

EAPCA выразила протест новому коалиционному правительству Бельгии Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) выступил с протестом против некоторых положений коалиционного соглашения нового правительства Бельгии.
Внешняя политика
13 февраля 2025 г. 12:42
EAPCA выразила протест новому коалиционному правительству Бельгии

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) выступил с протестом против некоторых положений коалиционного соглашения нового правительства Бельгии.

Как сообщает Report, в заявлении, подписанном генеральным секретарем EAPCA Сахилем Гасымовым, осуждается искажение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также использование в документе выражения "Нагорный Карабах".

Организация призвала бельгийские власти уважать права азербайджанского народа и отметила односторонний подход, при котором в документе поднимается вопрос возвращения армян в Азербайджан, но игнорируется судьба изгнанных из Армении западных азербайджанцев.

Заявление направлено премьер-министру Бельгии Барту де Веверу, Федеральному парламенту и Сенату страны.

Напомним, что после политического кризиса в Королевстве Бельгия, длившегося семь месяцев, 1 февраля 2025 года группа политических партий подписала коалиционное соглашение и сформировала правительство. Соглашение содержит положения деструктивного и дискриминационного характера по отношению к Азербайджану и азербайджанцам.

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Версия на английском языке Euro-Atlantic Partnership Council of Azerbaijanis denounces Belgium's new coalition government's decision
Версия на азербайджанском языке Avro-Atlantik Azərbaycanlıları Tərəfdaşlıq Şurası Belçikanın yeni koalisiya hökumətinə etiraz edib

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