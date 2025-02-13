EAPCA выразила протест новому коалиционному правительству Бельгии

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) выступил с протестом против некоторых положений коалиционного соглашения нового правительства Бельгии.

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) выступил с протестом против некоторых положений коалиционного соглашения нового правительства Бельгии.

Как сообщает Report, в заявлении, подписанном генеральным секретарем EAPCA Сахилем Гасымовым, осуждается искажение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также использование в документе выражения "Нагорный Карабах".

Организация призвала бельгийские власти уважать права азербайджанского народа и отметила односторонний подход, при котором в документе поднимается вопрос возвращения армян в Азербайджан, но игнорируется судьба изгнанных из Армении западных азербайджанцев.

Заявление направлено премьер-министру Бельгии Барту де Веверу, Федеральному парламенту и Сенату страны.

Напомним, что после политического кризиса в Королевстве Бельгия, длившегося семь месяцев, 1 февраля 2025 года группа политических партий подписала коалиционное соглашение и сформировала правительство. Соглашение содержит положения деструктивного и дискриминационного характера по отношению к Азербайджану и азербайджанцам.