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Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в установлении судьбы пропавших без вести лиц

Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в установлении судьбы пропавших без вести лиц В ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым госсекретарь Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в делимитации границ, открытии транспортных линий и установлении судьбы пропавших без вести лиц, а также
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 23:08
Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в установлении судьбы пропавших без вести лиц

В ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым госсекретарь Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в делимитации границ, открытии транспортных линий и установлении судьбы пропавших без вести лиц, а также решении других гуманитарных вопросов.

Как сообщает Report, в этом контексте Блинкен подчеркнул значение встреч, проведенных в Женеве на уровне министров иностранных дел и в Праге на уровне лидеров.

Государственный секретарь также отметил значение встречи, проведенной по инициативе советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана в Белом доме между представителями Азербайджана и Армении. Э.Блинкен расценил возвращение азербайджанской стороной 17 пленных армян как позитивный шаг.

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Версия на азербайджанском языке Blinken ABŞ-ın itkin şəxslərin taleyinin müəyyən edilməsində dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirib

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