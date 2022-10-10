Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в установлении судьбы пропавших без вести лиц

В ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым госсекретарь Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в делимитации границ, открытии транспортных линий и установлении судьбы пропавших без вести лиц, а также

В ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым госсекретарь Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в делимитации границ, открытии транспортных линий и установлении судьбы пропавших без вести лиц, а также решении других гуманитарных вопросов.

Как сообщает Report, в этом контексте Блинкен подчеркнул значение встреч, проведенных в Женеве на уровне министров иностранных дел и в Праге на уровне лидеров.

Государственный секретарь также отметил значение встречи, проведенной по инициативе советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана в Белом доме между представителями Азербайджана и Армении. Э.Блинкен расценил возвращение азербайджанской стороной 17 пленных армян как позитивный шаг.