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Министр: Агрессия Армении ограничила право азербайджанцев на безопасное образование

Министр: Агрессия Армении ограничила право азербайджанцев на безопасное образование В результате военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанских школьников, право детей на безопасное образование было ограничено.
Внешняя политика
9 сентября 2021 г. 15:38
Министр: Агрессия Армении ограничила право азербайджанцев на безопасное образование
Эмин Амруллаев

В результате совершенных Арменией военных преступлений право детей на безопасное образование было ограничено.

Как передает Report, об этом написал министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook в связи с Международным днем защиты от нападений в сфере образования.

Министр отметил, что в результате нападения армянских войск на гражданское население и инфраструктуру 10 учеников были убиты, 16 ранены, 60 школ разрушены.

"Ради безопасного будущего детей вся мировая общественность должна во весь голос говорить о совершенных Арменией злодеяниях. От имени Министерства образования Азербайджана призываем всех граждан поддержать акции, проводимые под хэштегами #EducationUnderAttack и #UnitetoProtect", - говорится в публикации.

9 сентября отмечается как Международный день защиты от нападений в сфере образования в соответствии с резолюцией 74/275 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

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Версия на английском языке Minister: Armenian aggression limited right of Azerbaijanis to safe education

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