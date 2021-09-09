Министр: Агрессия Армении ограничила право азербайджанцев на безопасное образование

В результате военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанских школьников, право детей на безопасное образование было ограничено.

В результате совершенных Арменией военных преступлений право детей на безопасное образование было ограничено.

Как передает Report, об этом написал министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook в связи с Международным днем защиты от нападений в сфере образования.

Министр отметил, что в результате нападения армянских войск на гражданское население и инфраструктуру 10 учеников были убиты, 16 ранены, 60 школ разрушены.

"Ради безопасного будущего детей вся мировая общественность должна во весь голос говорить о совершенных Арменией злодеяниях. От имени Министерства образования Азербайджана призываем всех граждан поддержать акции, проводимые под хэштегами #EducationUnderAttack и #UnitetoProtect", - говорится в публикации.

9 сентября отмечается как Международный день защиты от нападений в сфере образования в соответствии с резолюцией 74/275 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).