Министр: Агрессия Армении ограничила право азербайджанцев на безопасное образование

В результате совершенных Арменией военных преступлений право детей на безопасное образование было ограничено.
Как передает Report, об этом написал министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook в связи с Международным днем защиты от нападений в сфере образования.
Министр отметил, что в результате нападения армянских войск на гражданское население и инфраструктуру 10 учеников были убиты, 16 ранены, 60 школ разрушены.
"Ради безопасного будущего детей вся мировая общественность должна во весь голос говорить о совершенных Арменией злодеяниях. От имени Министерства образования Азербайджана призываем всех граждан поддержать акции, проводимые под хэштегами #EducationUnderAttack и #UnitetoProtect", - говорится в публикации.
9 сентября отмечается как Международный день защиты от нападений в сфере образования в соответствии с резолюцией 74/275 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).