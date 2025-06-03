Джун Мари: ООН должна продолжать свою борьбу с деколонизацией

Организация Объединенных Наций (ООН) уже предприняла много шагов в отношении деколонизации, но она должна продолжать этот процесс.

Организация Объединенных Наций (ООН) уже предприняла много шагов в отношении деколонизации, но должна продолжить этот процесс.

Как передает Report, об этом журналистам заявила член Постоянного форума ООН по по делам лиц африканского происхождения Джун Кристин Мари Сомер (June Christine Marie Soomer) на полях международной научной конференции "Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма".

"В настоящее время этот процесс зашел в тупик, и ООН должна обратиться к колонизаторским государствам с призывом обеспечить реальную деколонизацию их заморских территорий", - добавила она.

По ее словам, в настоящее время в рамках Комитетов ООН по деколонизации, проводится процесс, оценивающий готовность этих территорий стать независимыми странами.

"Лично я считаю, что многие страны уже готовы к независимости. Но из-за так называемой политики постепенности, из-за утверждений о том, что они якобы не готовы - из-за размеров, экономической базы и других факторов - им мешают пройти путь полной деколонизации. Думаю, пришло время положить этому конец", - подчеркнула она.

Джун Кристин Мари Сомер подчеркнула, что Бакинская инициатива предпринимает серьезные шаги на пути к полной деколонизации всех территорий.