Джулианна Смит: Сотрудничество НАТО со странами Южного Кавказа очень ценно 

Сотрудничество североатлантического альянса со странами Южного Кавказа очень ценно.
Как передает Report, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит на онлайн-брифинге для журналистов.
Она напомнила, что недавно состоялось турне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по Южному Кавказу, он посетил Азербайджан, Армению и Грузия.
"Это была очень важная поездка в регион. Он посетил столицы стран Южного Кавказа и это говорит о ценности нашего партнерства. Грузия - один из наших ближайших партнеров. Азербайджан и Армения также углубляют отношения с НАТО, однако следует подчеркнуть, что не все партнеры стремятся к членству", - сказала она.
Она отметила, что НАТО поддерживает стремление Грузии стать частью альянса.