Джулианна Смит: Сотрудничество НАТО со странами Южного Кавказа очень ценно

Сотрудничество североатлантического альянса со странами Южного Кавказа очень ценно.

Сотрудничество североатлантического альянса со странами Южного Кавказа очень ценно.

Как передает Report, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит на онлайн-брифинге для журналистов.

Она напомнила, что недавно состоялось турне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по Южному Кавказу, он посетил Азербайджан, Армению и Грузия.

"Это была очень важная поездка в регион. Он посетил столицы стран Южного Кавказа и это говорит о ценности нашего партнерства. Грузия - один из наших ближайших партнеров. Азербайджан и Армения также углубляют отношения с НАТО, однако следует подчеркнуть, что не все партнеры стремятся к членству", - сказала она.

Она отметила, что НАТО поддерживает стремление Грузии стать частью альянса.