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Джулианна Смит: Сотрудничество НАТО со странами Южного Кавказа очень ценно 

Джулианна Смит: Сотрудничество НАТО со странами Южного Кавказа очень ценно  Сотрудничество североатлантического альянса со странами Южного Кавказа очень ценно.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 16:22
Джулианна Смит: Сотрудничество НАТО со странами Южного Кавказа очень ценно 

Сотрудничество североатлантического альянса со странами Южного Кавказа очень ценно.

Как передает Report, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит на онлайн-брифинге для журналистов.

Она напомнила, что недавно состоялось турне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по Южному Кавказу, он посетил Азербайджан, Армению и Грузия.

"Это была очень важная поездка в регион. Он посетил столицы стран Южного Кавказа и это говорит о ценности нашего партнерства. Грузия - один из наших ближайших партнеров. Азербайджан и Армения также углубляют отношения с НАТО, однако следует подчеркнуть, что не все партнеры стремятся к членству", - сказала она.

Она отметила, что НАТО поддерживает стремление Грузии стать частью альянса.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin NATO-dakı səfiri: Alyansın Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əməkdaşlığı çox dəyərlidir

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