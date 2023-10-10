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Джозеф Кинг: Нельзя забывать об угрозе уничтожения культурного наследия

Джозеф Кинг: Нельзя забывать об угрозе уничтожения культурного наследия Человечество не должно забывать о существующей угрозе уничтожения культурного наследия.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 14:50
Джозеф Кинг: Нельзя забывать об угрозе уничтожения культурного наследия

Человечество не должно забывать о существующей угрозе уничтожения культурного наследия.

Как передает Report, об этом заявил директор международного центра по изучению сохранению и восстановлению культурного наследия (ICCROM) Джозеф Кинг на международной конференции “Жизнеспособные и устойчивые города наследия” в Баку.

"Я часто слышу о необходимости сохранить баланс между культурным наследием и развитием технологий. Дело не в балансе. Идея объединения наследия и развития идет рука об руку. Мы должны соединить прошлое и будущее",- сказал он.

Кинг подчеркнул, что сохранение культурного наследия может стать решением многих проблем.

"Если мы хотим сохранить культурное наследие, нам нужно работать вместе с местным населением, заинтересованными сторонами и инженерами",- добавил он.

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Версия на английском языке Joseph King: Threat of cultural heritage destruction must not be forgotten
Версия на азербайджанском языке Cozef Kinq: “Mədəni irsin məhv edilməsi ilə bağlı təhdidi unutmaq olmaz”

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