Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Армении

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Армении Арататом Мирзояном.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Армении Арататом Мирзояном.

Как передает Report, об этом дипломат написал в своем Twitter-аккаунте..

"Рад встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Антальи. Это исторический и символический момент. Обсудили проблемы региональной безопасности и подтвердили решимость ЕС предоставить экспертные знания и помощь в деэскалации ситуации. Также обсудили вопрос о войне, которую Россия ведет против Украины, и возможные региональные последствия",- написал он.

Кроме того, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар написал в Twitter, что ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией в связи со встречей министров иностранных дел этих стран.