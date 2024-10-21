Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент США отметил, что, наряду с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, мирное соглашение преобразит весь регион, открыв путь к расширению торговли, инвестиций и связей между Европой и Центральной Азией.

"Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Баку в связи с COP29, у Вас есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру перед глобальной общественностью. Как Вы знаете, доработка оставшихся пунктов мирного соглашения потребует творческого подхода и компромисса со всех сторон. Но я уверен, что Вы непременно воспользуетесь этой возможностью, и призываю Вас завершить работу над соглашением в этом году", - говорится в письме.