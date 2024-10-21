О нас

Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году

Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году.
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 14:24
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент США отметил, что, наряду с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, мирное соглашение преобразит весь регион, открыв путь к расширению торговли, инвестиций и связей между Европой и Центральной Азией.

"Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Баку в связи с COP29, у Вас есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру перед глобальной общественностью. Как Вы знаете, доработка оставшихся пунктов мирного соглашения потребует творческого подхода и компромисса со всех сторон. Но я уверен, что Вы непременно воспользуетесь этой возможностью, и призываю Вас завершить работу над соглашением в этом году", - говорится в письме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Joseph Biden: United States stands ready to support durable and dignified peace between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti Azərbaycan və Ermənistanı bu il sülh sazişini yekunlaşdırmağa dəvət edib

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi