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Джозеф Байден поздравил президента Азербайджана

Джозеф Байден поздравил президента Азербайджана Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Р.Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2021 г. 20:26
Джозеф Байден поздравил президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Джозеф Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Р.Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени американского народа передаю Вам и азербайджанскому народу сердечные приветствия и поздравления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

В этом году проходит 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджана в 1991 году. За это время Соединенные Штаты Америки и Азербайджанская Республика, укрепив связи между нашими народами, работали вместе в вопросах безопасности, энергии и демократического управления.

Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы вводом в эксплуатацию в прошлом году Южного газового коридора и подписанный им в нынешнем году Меморандум о взаимопонимании по совместной с Туркменистаном разведке и разработке месторождения на Каспии. Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы остаемся приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта.

Надеемся, что через год, запомнившийся конфликтом и пандемией коронавируса, Азербайджан преодолеет эти трудности и станет еще более процветающим государством благодаря уважению прав и основных свобод человека и мирному сосуществованию с соседями.

В День Республики передаю азербайджанскому народу наилучшие пожелания".

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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