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Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева

Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева Президент США Джозеф Байден поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
20 марта 2022 г. 20:30
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева

Президент США Джозеф Байден поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Желаю Вам и азербайджанскому народу радостного и процветающего праздника Новруз. Это возможность подтвердить нашу приверженность сотрудничеству и миру.

В этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном. В то время, когда мы отмечаем эту годовщину, наша администрация будет продолжать поддерживать демократию, мир и прогресс на Южном Кавказе. Также будем работать вместе с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности, содействия региональному миру и изучения новых возможностей для экономического сотрудничества.

От имени правительства Соединенных Штатов выражаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ rəhbəri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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