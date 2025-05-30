Представители госдепа США находятся с визитом в Азербайджане

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хак прибыл в Азербайджан.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хак прибыл в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию на странице посольства США в социальных сетях.

"Сегодня временный поверенный в делах Уго Гевара принял в здании посольства заместителя помощника госсекретаря США Джошуа Хака и старшего советника Госдепартамента по Европе Уайт Тоулке [Wyatt Toehlke]. Они находятся в Баку для продолжения дискуссий с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана, направленных на продвижение двусторонних отношений, экономическое процветание и региональную безопасность", - говорится в сообщении дипмиссии.