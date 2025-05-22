Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за поддержку после трагедии в Вашингтоне

Посол Израиля в Баку Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за непоколебимую поддержку и защиту израильских дипломатов и еврейской общины в стране.

Посол Израиля в Баку Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за поддержку и защиту израильских дипломатов и еврейской общины в стране.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Потрясены чудовищным терактом, произошедшим на еврейском мероприятии в Вашингтоне, округ Колумбия, в результате которого были застрелены двое сотрудников израильского посольства - Ярон и Сара. Эти молодые люди, находившиеся в самом расцвете сил, должны были обручиться уже на следующей неделе. Вместо этого мы готовимся к их похоронам, с болью в сердце. Это трагедия и горькое напоминание о том, какой высокой ценой обходится безжалостная ложь об Израиле, демонизация нашего народа и ненависть, направленная против нас. Хочу выразить глубокую признательность народу Азербайджана за проявленную солидарность и правительству Азербайджана - за его твердую приверженность защите израильских дипломатов и еврейской общины в этой прекрасной стране", - написал Джордж Дик.