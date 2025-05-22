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Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за поддержку после трагедии в Вашингтоне

Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за поддержку после трагедии в Вашингтоне Посол Израиля в Баку Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за непоколебимую поддержку и защиту израильских дипломатов и еврейской общины в стране.
Внешняя политика
22 мая 2025 г. 11:48
Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за поддержку после трагедии в Вашингтоне

Посол Израиля в Баку Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за поддержку и защиту израильских дипломатов и еврейской общины в стране.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Потрясены чудовищным терактом, произошедшим на еврейском мероприятии в Вашингтоне, округ Колумбия, в результате которого были застрелены двое сотрудников израильского посольства - Ярон и Сара. Эти молодые люди, находившиеся в самом расцвете сил, должны были обручиться уже на следующей неделе. Вместо этого мы готовимся к их похоронам, с болью в сердце. Это трагедия и горькое напоминание о том, какой высокой ценой обходится безжалостная ложь об Израиле, демонизация нашего народа и ненависть, направленная против нас. Хочу выразить глубокую признательность народу Азербайджана за проявленную солидарность и правительству Азербайджана - за его твердую приверженность защите израильских дипломатов и еврейской общины в этой прекрасной стране", - написал Джордж Дик.

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Версия на английском языке George Deek thanks Azerbaijan for support after tragedy in Washington
Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

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