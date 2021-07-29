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Джордж Дик: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг

Джордж Дик: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг "Этот день настал. Сегодня исторический день, поскольку открывается торговое представительство Азербайджана в Израиле".
Внешняя политика
29 июля 2021 г. 12:50
Джордж Дик: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг

"Этот день настал. Сегодня исторический день, поскольку открывается торговое представительство Азербайджана в Израиле".

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик по случаю открытия торгового представительства нашей страны в Тель-Авиве.

"Несмотря на то, что отношения между двумя странами были установлены 30 лет назад, у Азербайджана не было никакого представительства в Израиле. Сегодня в Тель-Авиве открылось торговое представительство Азербайджана, и впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг. Это создаст возможность для укрепления двусторонних и многосторонних связей. Считаю, что это является еще одним шагом к открытию посольства Азербайджана в Израиле", - добавил Дик.

Он также подчеркнул, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем: "Мы вместе отметим это событие и в Азербайджане, и в Израиле", - отметил посол.

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Версия на английском языке George Deek: For the first time, there will be an Azerbaijani flag waving in Israel

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