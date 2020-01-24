Джордж Дик: Израиль планирует упростить процедуру получения виз для граждан Азербайджана

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Основу азербайджано-израильских отношений составляют две сферы - энергетика и безопасность.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Израиль импортирует большую часть нефти из Азербайджана. Кроме того, мы тесно сотрудничаем в сфере борьбы с терроризмом", - заявил Дж.Дик.

По его словам, сторонам необходимо приложить больше усилий в направлении "укрепления дружбы и стратегического партнерства между нашими странами".

"Также углубляются и развиваются отношения между народами и деловыми кругами наших стран. Туризм также является новым и перспективным направлением в развитии двусторонних связей. Если в 2016 году Азербайджан посетили 10 тысяч туристов, то в 2019 году эта цифра составила 60 тысяч", - подчеркнул израильский дипломат.

Посол отметил, что соглашение в сфере авиации между двумя странами на сегодняшний день позволяет совершать пять прямых рейсов в неделю в обе стороны.

"Мы намерены довести в ближайшее время эту цифру до семи. Израильтяне посещают Азербайджан в большом количестве. Их привлекает культура, кухня и теплота людей", - подчеркнул Дж.Дик, добавив, что увеличение авиарейсов планируется с лета этого года.

Дипломат также указал, что стороны также работают в направлении упрощения процедуры получения виз для граждан Азербайджана.

"Мы сотрудничаем в этой связи с МИД Азербайджана. Кроме того, мы думаем о цифровизации данного процесса", - добавил он.