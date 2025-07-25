Джордж Дик: В этом году ожидаем рекордного числа израильских туристов, посещающих Азербайджан

Израиль и Азербайджан удвоили объем торговли в неэнергетических секторах.

Израиль и Азербайджан удвоили объем торговли в неэнергетических отраслях.

Как передает Report об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Мы более чем удвоили объем торговли между нашими странами в неэнергетических секторах с $121 млн до $243 млн в период с 2021 по 2024 год", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что турпоток из Израиля в Азербайджан переживает бурный рост.

"В 2025 году мы ожидаем побить рекорд в 50 тысяч израильских туристов, возможно, даже удвоить его. Сегодня AZAL выполняет два прямых рейса в день - 14 рейсов в неделю. Это беспрецедентно в истории нашего туризма", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что между государствами активно развивается и энергетическое сотрудничество.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR сделала стратегические инвестиции в Израиль, приобретя 10% в одном из наших крупнейших газовых месторождений Тамар, и вместе с BP выиграла тендер на разведку газа на шельфе Израиля в зоне I", - сказал Дик.

Дипломат также отметил, что израильская водохозяйственная компания Mekorot тесно сотрудничает с водохозяйственным ведомством Азербайджана.