Посол Израиля: Азербайджан и Израиль могут обеспечить стабильность и безопасность в регионе

Традиции Азербайджана основаны на мультикультурализме и взаимоуважении.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Азербайджан - страна, где мирно могут проживать представители всех религий. Я счастлив и горд, что представляю Израиль в Азербайджане. Я узнал, что традиции этой страны основана на мультикультурализме и взаимоуважении. Президент Азербайджана при нашем разговоре заверил меня, что еврейская община Азербайджана, как и все остальные, живут здесь как дома. Это напомнило мне Израиль. Я также хочу сказать, что я первый христианин-араб из Израиля, назначенный послом в Азербайджане. На фоне ненависти и агрессии в регионе, Азербайджан и Израиль могут обеспечить стабильность и безопасность", - сказал он.

Он также напомнил, что 25 декабря 2019 года вручил президенту Азербайджана свои верительные грамоты.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Израилем является консенсусом.

"Как вы знаете, в марте у нас будут выборы в парламент. Я могу вас заверить, что вне зависимости от того, кто одержит победу в них, отношения между нашими странами будут и дальше процветать. Участие Огтая Асадова на международном форуме Холокоста, яркий пример того, что Азербайджан один из единственных настоящих друзей Израиля и его народа", - резюмировал Дж.Дик.