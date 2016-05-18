Госдепартамент США: Проект ТАР укрепит экономику Азербайджана

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ США приветствуют закладку фундамента проекта Трансадриатического газопровода (ТАР).

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

"Как мы заявляли ранее, мы привержены диверсификации энергопоставок на европейский континент, что позволит усилить энергетическую безопасность и продвинет региональную стабильность и благополучие", - заявил Кирби.

Дж.Кирби добавил, что США продолжат следить за реализацией проекта, который укрепит экономику Азербайджана, Турции, Греции и Италии.