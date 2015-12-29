​Джон Керри отметил роль Азербайджана в отправке иранского урана в Россию

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри отметил роль Азербайджана в отправке иранского обогащенного урана урана в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США.

"Я рад сообщить, что мы видим признаки значительного прогресса, достигнутого Ираном на пути к выполнению ключевых обязательств согласно сделке, - отметил Керри. - Один из наиболее значимых шагов Ирана на пути к выполнению взятых на себя обязательств был сделан сегодня, когда из Ирана в Россию отплыл корабль с 25 тысячами фунтов (11,3 тонны - ред.) низкообогащенного урана".

По его словам, отказ Тегерана от данных материалов на 6-9 месяцев отложит создание Тегераном ядерного оружия.

"Эта транспортировка стала возможной благодаря ряду коммерческих транзакций и участию многих стран, сыгравших важную роль в этом процессе", - подчеркнул глава госдепартамента. Кроме того, Керри отметил действия Казахстана и Азербайджана.

"Я пообщался сегодня с главой МИД Казахстана Ерланом Идрисовым и выразил благодарность за все эти усилия. Азербайджан также сыграл роль в осуществлении данной поставки", — отметил Керри.