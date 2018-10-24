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    Джон Болтон: Отношения США и Азербайджана носят стратегический характер

    © mfa.gov.az

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией во главе с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

    Как сообщили Report в МИД, министр отметил, что Азербайджан придает особое значение связям с США, тесно сотрудничает в ряде сфер, в частности в рамках борьбы с терроризмом. Э.Мамедъяров также выразил благодарность правительству США за поддержку проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана.

    Дж.Болтон, который подчеркнул важность большего развития связей между двумя странами в различных сферах, довел до сведения, что отношения США и Азербайджана носят стратегический характер.

    Он отметил, что вклад Азербайджана в операции в Афганистане в рамках борьбы с терроризмом высоко оцениваются.

    Сообщивший собеседникам о переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта министр сказал, что имеющийся статус-кво неприемлем и неустойчив. Э.Мамедъяров сказал, что вооруженные силы Армении незаконно находятся на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и отметил, что для достижения продолжительного мира в решении конфликта в первую очередь армянские войска должны выйти со всех оккупированных территорий Азербайджана и насильно изгнанные с этих территорий люди должны вернуться в свои дома.

    Во время встречи стороны обсудили реализуемые по инициативе Азербайджана энергетические, транспортные и транзитные проекты, в частности железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и Южный газовый коридор.

    На встрече также произвели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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