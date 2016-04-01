Джо Байден: США решительно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ 31 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с вице-президентом Cоединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Как сообщает Report, Джо Байден отметил, что они придают большое значение встречам с президентом Ильхамом Алиевым, которые служат расширению сотрудничества между Азербайджаном и США, повышению связей на новый уровень. Он подчеркнул, что США решительно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и это имеет большое значение для Соединенных Штатов.

Вице-президент США отметил наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения двусторонних связей во всех областях, в том числе в экономической сфере. Он сказал, что наши страны наладили хорошее сотрудничество в области безопасности, миротворческих операциях, высоко оценил активное участие и вклад Азербайджана в международную антитеррористическую коалицию в Афганистане. Джо Байден также отметил значение предпринимаемых шагов, направленных на определение возможностей сотрудничества США и Азербайджана в оборонной сфере. Вице-президент отметил, что США полностью поддерживают деятельность Азербайджана, связанную с реализацией проекта "Южный газовый коридор", и предпримут необходимые шаги в этой области.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что в нашей стране проводятся реформы во всех сферах, обеспечены свобода мысли, печати, собраний, интернета. Глава государства подробно проинформировал о позиции Азербайджана, связанной с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за решительную позицию Соединенных Штатов в вопросе урегулирования конфликта, подчеркнул важность его разрешения.

Глава государства подчеркнул, что позиция Барака Обамы как президента страны-сопредседателя - США о недопустимости существующего статус-кво имеет большое значение. Президент Ильхам Алиев отметил, что роль США в мирном урегулировании конфликта путем переговоров представляет важное значение. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем усилении сотрудничества с США в политической, экономической и энергетической сферах.

В ходе беседы стороны выразили заинтересованность в сильном и долгосрочном сотрудничестве между нашими странами.

Во встрече принимал участие государственный секретарь США Джон Керри.