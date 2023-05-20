Джо Байден поздравил Ильхама Алиева

Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 28 Мая - Днем независимости.

Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 28 Мая - Днем независимости.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени американского народа поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Партнерство между Азербайджаном и Соединенными Штатами обеспечило развитие в регионе. Мы вместе боремся с терроризмом, принимаем меры против незаконного оборота наркотиков и предотвращаем распространение оружия массового поражения. В частности, в период жестокой войны России против украинского народа мы были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы. Соединенные Штаты будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией.

С нетерпением жду дальнейшего усиления нашего партнерства в предстоящем году, включая углубление сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Желаю Вам радостного и благостного Дня независимости".