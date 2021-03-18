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Джо Байден поздравил Ильхама Алиева

Джо Байден поздравил Ильхама Алиева Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
Внешняя политика
18 марта 2021 г. 15:16
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Желаю Вам и азербайджанскому народу радостного и благополучного праздника Новруз. Это время обновления является возможностью еще раз подчеркнуть наше сотрудничество и приверженность миру.

Моя администрация будет работать вместе с Азербайджаном в решении общих беспокойств, связанных с безопасностью, и вопросов регионального мира. Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы остаемся приверженными оказанию сторонам содействия для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поощрению примирения между Арменией и Азербайджаном во имя благополучного и мирного будущего. Мы также поддерживаем Ваши усилия, направленные на диверсификацию экономики и развитие энергетических возможностей в Каспийском море. Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества.

Передаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания по случаю наступления нового года и новой весны".

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Версия на английском языке Joe Biden addresses letter to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Co Bayden İlham Əliyevə məktub yazıb

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